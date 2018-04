ESCLUSIVA TMW - Pià: "Napoli, ora tocca a Milik. Ma Mertens sarà importante"

© foto di Federico De Luca

Arkadiusz Milik si è ripreso il Napoli, con gol pesanti che hanno riportato gli azzurri in piena corsa per lo Scudetto e prestazioni che potrebbero convincere Sarri a schierarlo titolare nello scontro diretto con la Juventus di domenica prossima. Inacio Pià, ex attaccante azzurro, ne parla così ai nostri microfoni: "E' un giocatore che in questo rush finale darà una grossa mano al Napoli, ti cambia il modo di giocare e ha una grande voglia di riscatto. Sicuramente in questo momento è in forma, viene da gol importanti e può essere l'arma in più in questo momento".

Con Mertens, senza Mertens? Al posto di chi potrebbe giocare?

"Con o senza, è un giocatore importante che può adattarsi anche sull'esterno, in questo momento attraversa una fase di flessione fisica e mentale, ma rimane un'arma importante che può dare tanto".

Tonelli ha fatto ieri il terzo gol in sei partite in Serie A: qual è il suo segreto?

"Farsi trovare sempre pronto! Tanta roba il terzo gol, si mette sempre a disposizione dell'allenatore e si dimostra anche un giocatore col fiuto del gol, caratteristica sempre importante in una big".

Per lo Scudetto è tutto riaperto?

"E' tutto aperto, non è mai stato chiuso. Il Napoli deve cercare di fare 15 su 15 e sperare che la Juve faccia un passo falso, non è impossibile. E' un campionato tutto da giocare, fino all'ultimo".