ESCLUSIVA TMW - Piraino: “Svezia terra di mercato. Italia, gioca come sai”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Verso la partita decisiva. Che può segnare il futuro della Nazionale. Il cliente però è di quelli complicati, perché la Svezia s’è dimostrata ostica e insidiosa. Se la mettiamo sul temperamento corriamo il rischio di perdere. Giocando da Italia passiamo il turno, altrimenti andremmo a servirgli un assist su un piatto d’argento”, dice a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Daniele Piraino, che il territorio svedese lo conosce bene avendo seguito diversi trasferimenti. Da Hiljemark passando per Rohden che oggi ha preso per mano il Crotone. E proprio a Crotone sarebbe potuto sbarcare anche un altro svedese di talento. “Si, Claesson”, conferma Piraino. “Poi è arrivata un’offerta superiore, ma era stata un’intuizione di Ursino”. Proprio come Pantaleo Corvino aveva individuato in Krafth un rinforzo di spessore per il Bologna. “Un colpo del direttore”, commenta l’agente di mercato”.

Insomma, vale la pena tener d’occhio la Svezia.

“Si. Chiaro. Qualità e costi non particolarmente eccessivi: possono presentarsi delle grandi occasioni di mercato. Poi i calciatori svedesi sono dotati di grande temperamento. E questo può fare la differenza”.

Nuove occasioni di mercato in vista?

“Johansson dell’Aek Atene. Ci sono già degli apprezzamenti, è in scadenza con la sua attuale squadra. Vedremo...”.

Oggi la Nazionale svedese però non ha un vero leader dopo l’addio di Ibrahimovic.

“Ma questo non è sempre un fattore negativo. Perché il gruppo quando viene a mancare un leader si compatta. E li emerge la forza del collettivo”.