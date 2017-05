ESCLUSIVA TMW - Piras: "Cagliari, mai avrei tolto Di Gennaro. Su Capozucca..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari ha già pronta una mini rivoluzione dirigenziale. Via il ds Capozucca, arriverà al suo posto Giovanni Rossi dal Sassuolo. In panchina Rastelli dovrebbe restare, ma ancora non c'è la certezza assoluta. Della situazione dei sardi abbiamo parlato con Luigi Piras, autentica bandiera rossoblù. Si parte con l'analisi del lavoro svolto da Capozucca. "Non conosco le motivazioni che hanno portato ad interrompere il rapporto con lui - racconta a Tuttomercatoweb.com - di sicuro Capozucca è un ds esperto e preparato che ha saputo portare anche giocatori di rendimento ed eserti come Borriello, Alves e Padoin. Ecco, su Padoin forse c'erano altre aspettative, si pensava che potesse andar meglio ma è un gregario che rende al massimo insieme ai campioni. Tornando a Capozucca, credo abbia fatto un buon lavoro, oltretutto l'anno passato è stato stravinto il campionato".

Passando a Rastelli, giusto continuare con lui?

"Dipende da cosa si vuol fare. Se arriva un tecnico esperto e di grido, benissimo. Ma se il Cagliari deve prenderne uno giovane allora è la stessa cosa. Credo che Rastelli il prossimo anno sarà più preparato".

Che impressione le ha fatto in questa stagione?

"Prepara bene le gare ma mi sembra che durante la partita la lettura sia un po' più complicata per lui. Mi spiego: sui cambi sostituisce di solito un attaccante con un attaccante. Non cambia mai un difensore con una punta".

Ma a lei è piaciuto Rastelli?

"Come gioco non è piaciuto molto però i punti sono arrivati. Troppe goleade però. E' un problema legato anche ai calciatori: a centrocampo non avrei mai fatto uscire Di Gennaro. Mi chiedo perché non abbia più giocato: è l'unico in grado di dare i tempi alla squadra, a differenza di chi lo ha sostituito che invece è più portato a giocare palla al piede".