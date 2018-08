ESCLUSIVA TMW - Pochesci: "Sassuolo, sarà l'anno dell'affermazione di De Zerbi"

E' stato un avvio di stagione quello del Sassuolo. Al successo con l'Inter è seguito il pari - sia pure con un po' di fortuna - sul campo del Cagliari. "Sono stati due grandi risultati - dice a Tuttomercatoweb.com Sandro Pochesci, allenatore che nel corso della carriera ha giocato anche con i neroverdi - frutto della filosofia di un allenatore che crede nel proprio gioco e non lascia niente al caso. Credo che fondamentalmente debba essere la stagione della consacrazione di De Zerbi. Tra i giovani allenatori è quello che più di tutti ha idee. Punta sul gioco, affronta a viso aperto anche le big e ne sanno qualcosa Milan e Inter. Gli altri allenatori giovani, i vari Longo e Inzaghi, hanno un gioco che si riconosce mentre le squadre di De Zerbi palleggiano dal basso, non buttano mai via la palla, hanno un tratto distintivo diverso. C'è da dire che il Sassuolo è anche una buona squadra, quest'anno come minimo farà un campionato tranquillo".

Potrà essere anche l'anno di Berardi?

"Nel suo primo anno con di Francesco seppe fare cose eccezionali. Poi ha avuto una serie di infortuni e acciacchi che lo hanno condizionato. Se trova continuità può essere già a gennaio un obiettivo per qualche big. Anche il calcio italiano ha bisogno di un talento come lui".