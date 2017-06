ESCLUSIVA TMW - Pole Siviglia, ma il PSG ci prova: principio di accordo con Banega

Il Paris Saint-Germain si è inserito nella corsa per Ever Banega. Non un semplice sondaggio, ma un tentativo convinto per non trovarsi impreparato in caso di cessione di Marco Verratti (che sogna il Barcellona). Senza dimenticare quella probabile di Grzegorz Krychowiak, seconda scelta nella passata stagione e di recente accostato soprattutto al Milan.

Queste la situazione constatata da TuttoMercatoWeb, che specifica che le parti (l'agente Marcelo Simonian e la dirigenza del club parigino) sono al lavoro per trovare l'accordo, comunque molto vicino (quinquennale da circa 4/4,5 milioni netti a stagione), nonostante il Siviglia sia da considerare - perlomeno allo stato attuale delle cose - ancora in vantaggio. Manca, però, ancora l'accordo: gli spagnoli hanno offerto 9 milioni di euro, mentre è di 15 la richiesta in Corso Vittorio Emanuele.

Nel frattempo, il classe '88 di Rosario ha ovviamente dato il proprio ok circa un eventuale trasferimento nella Capitale francese, motivato dalla possibilità di tornare a disputare la Champions League e, soprattutto, dalla presenza in panchina di Unai Emery, tecnico con il quale ha condiviso proprio la vincente esperienza al 'Sanchez-Pizjuan'. Parigi rappresenta la prima scelta, anche se un ritorno in Liga, proprio dove si è fatto apprezzare grazie a stagioni super, troverebbe comunque il suo gradimento.

Pertanto si allontanano (forse definitivamente) le altre pretendenti: Espanyol, Everton e Tigres, oltre i club della Chinese Super League. Perché oggi sono Spagna e Francia a contendersi El Tanguito.