ESCLUSIVA TMW - Porto-Benfica per Fofana dell'Udinese. Aquile anche su Ramires

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciomercato non è finito. In Italia sì, ovvio. Per questo serviranno offerte faraoniche per far partire eventualmente giocatori non considerati esuberi dalle varie squadre che, nel caso, potranno attingere solo dalle alternative in rosa o dagli svincolati per sostituirli. E' il caso dell'Udinese, alle prese con proposte importanti dal Portogallo per il centrocampista Seko Fofana. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, il Porto sarebbe sulle tracce del roccioso mediano di casa friulana. Hector Herrera ha richieste importanti all'estero (in Germania) e i Dragoes sono attenti alle evoluzioni sul futuro del giocatore. Occhio però al Benfica. Le Aquile si sono inserite, pronte all'offerta: il primo nome sarebbe quello di Ramires che vorrebbe lasciare il Jiangsu Suning. Contatti già in corso negli scorsi giorni, il giocatore è arrivato in Europa proprio al Benfica dal Coritiba prima di andare al Chelsea. Ci sarebbe la disponibilità di massima del brasiliano del club co-proprietario dell'Inter, lo scoglio è l'ingaggio multimilionario. E l'alternativa, Fofana, è ora oggetto e soggetto di un derby tutto portoghese.