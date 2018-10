ESCLUSIVA TMW - Pres. Racing: "Lautaro talento puro, all'Inter per trionfare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima gioia italiana per Lautaro Martinez. Dopo aver entusiasmato nel pre-campionato, l'attaccante argentino sabato sera ha realizzato infatti il suo primo gol in una gara ufficiale con la maglia dell'Inter. Un sigillo che è valso i tre punti contro il Cagliari e anche la quarta vittoria consecutiva dei nerazzurri di mister Spalletti. Ma la nuova avventura del 'Toro' di Bahía Blanca è soltanto all'inizio, come sottolinea in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com il suo ex presidente Victor Blanco, dal 2013 al vertice del Racing Club de Avellaneda.

La prima volta non si scorda mai... Blanco, è contento per il primo gol di Lautaro Martinez in Serie A?

"Certamente. Sono molto felice, Lautaro è senza alcun dubbio un grande attaccante. Ha un potenziale enorme e ottime qualità, gli auguro il meglio in questa sua nuova avventura".

Adesso che l'infortunio al polpaccio sembra completamente superato, quanto può dare Lautaro all'Inter?

"A Milano può fare sicuramente benissimo, spero che possa ripetere le gesta del nostro Diego Milito in maglia nerazzurra".

Dove può arrivare secondo lei un talento del suo calibro?

"Questo sarà il campo a dirlo, ma parliamo di un classe '97 che è riuscito a diventare protagonista nel calcio argentino ad appena 20 anni. È sempre stato precoce, al Racing ce ne siamo accorti subito. Col giusto adattamento, sono convinto che potrà ripetersi e consacrarsi anche nell'Inter".