ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Ancelotti, pedigree da vincente. Sarà entusiasta"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

"non ho ancora sentito Carlo ma credo che abbia fatto una scelta con la chiara voglia di vincere. Credo, se non ho capito male, che abbia anche rinunciato alla Nazionale". Parla così Roberto Pruzzo, il Bomber, grande amico di Ancelotti. L'avventura di Carletto al Napoli sta per iniziare e Pruzzo spiega: "Spero che possa vincere anche a Napoli dove troverà una squadra che comunque ha fatto tanto, perché 91 punti sono un bel bottino. Sarà una bella esperienza - dice a Tuttomercatoweb.com - il potenziale di questa città, della squadra e della tifoseria lo conosciamo tutti".

Come verrà rinforzato il Napoli?

"Ha già una buonissima struttura, non so come si muoverà però credo abbiano già fatto tanto. Qualcosa faranno, ma migliorare la squadra non sarà facile".

Ancelotti ci metterà la sua impronta vincente

"Torna in Italia dopo tanti anni, ha voglia anche di rapportarsi di nuovo con il calcio italiano. Sarà animato da grande entusiasmo. Credo poi che De Laurentiis abbia voluto dare un seguito la progetto Napoli. E Carlo ha il pedigree giusto per essere un bel protagonista di questa nuova avventura".