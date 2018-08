ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Bene la Roma. Napoli, serve qualcosa di clamoroso"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

"Bene per Roma e Juve, male per Napoli e Inter": Roberto Pruzzo commenta così i gironi di Champions che vedono impegnate le italiane. "Il Napoli in effetti sembra poter avere vita dura con PSG e Liverpool. Deve fare qualcosa di clamoroso per passare - dice a Tuttomercatoweb.com - anche se va detto pure che la Roma ad esempio l'anno passato era stata inserita in un girone di ferro e poi l'ha addirittura vinto".

E l'Inter?

"Dura anche per i nerazzurri. Il Tottenham però in Champions non ha fatto cose eclatanti pur essendo una squadra di valore. Questo piccolo particolare può dare un po' di fiducia".

La Roma può sentirsi quasi al sicuro con Barcellona, Cska Mosca e Viktoria Plzen?

"Tranquilli non ci si può mai sentire, di scontato non c'è mai niente. Certo, si troverà di fronte avversari, Barcellona, a parte, assolutamente abbordabili".