ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, infortuni? Casualità. Squadra ottima"

© foto di Giacomo Falsini

A Roma tiene banco il caso infortuni: dopo quello di Karsdorp sono saliti a tredici dal 2014 ad oggi i casi dei calciatori che si sono dovuti fermare per legamenti del ginocchio che sono saltati. Roberto Pruzzo, il Bomber giallorosso grande conoscitore dell'ambiente romano, dice la sua: "Penso soprattutto che si tratti di sfiga e casualità - spiega a Tuttomercatoweb.com - ma è un discorso complicato, è difficile poter dare un giudizio dal di fuori".

Parliamo della Roma allora. Come sta andando?

"Si sta dimostrando un'ottima squadra, sta facendo ciò che le era stato chiesto, ovvero giocare per entrare in Champions. Poi se scappa fuori qualcosa in più tanto meglio, ma per lo scudetto vedo in lotta Juve e Napoli".

Da ex viola due parole anche sulla Fiorentina...

"Mi fa piacere che stiano arrivando questi risultati. Lo dico anche per l'amicizia che mi lega a Stefano Pioli. Conoscendo le aspettative della piazza non era facile costruire qualcosa di positivo in poco tempo. La squadra si esprime bene e ha una bella identità. Credo che i viola possano giocarsi l'ingresso in Europa League con Samp, Torino, Atalanta e Milan".

Ultima sul Como, di cui è il ds. Come sta andando?

"Siamo in ritardo e non possiamo più sbagliare. E' un campionato che non ti concede errori. Dobbiamo recuperare otto punti dalla prima, dobbiamo andare spediti".