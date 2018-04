ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, nulla è vietato. Liverpool? Non lo voglio mai"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

La Roma nella storia. Dopo l'impresa di ieri i giallorossi festeggiano e si godono una serata magica. "E' stata la partita perfetta", commenta a Tuttomercatoweb.com Roberto Pruzzo, il Bomber. "Se la pensavi a tavolino forse così bene non sarebbe venuta. Dopo cinque minuti il gol e poi un Barcellona che non ho mai visto così in difficoltà. E' arrivato il secondo gol e poi il terzo al momento migliore visto che non mancava tanto alla fine. E' stato qualcosa di clamoroso perché era inatteso. E mi ha colpito che il Barcellona non abbia saputo costruire un'azione pericolosa. Merito della Roma".

E' stato perfetto anche Di Francesco. Scelte tutte azzeccate...

"Questo modulo ha permesso a Florenzi e Kolarov di spingere a tutta. Dzeko è stato spettacolare, straordinario. Ne hanno beneficiato tutti. Anche Schick è stato a mio parere uno dei migliori. E' vero, poteva far gol ma l'ho visto più presente, più dentro la partita. E' un giocatore che può dare tanto".

La Roma ora può vincere la Champions?

"Niente è vietato. La Roma ha battuto una delle squadre più forti al mondo . Credo sia importante mantenere i piedi per terra affrontando le partite senza sentirsi sicuri di niente".

Il Liverpool lo vorrebbe in semifinale o eventualmente in finale?

"Non lo vorrei mai. Anche perché poi non mi darebbero tregua con le telefonate per ricordare quella serata...Se si può evitare, meglio".