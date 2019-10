ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "T. Motta? Rischio, ma meglio lui che riesumare altri"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Il Genoa dunque si affida all'entusiasmo di Thiago Motta, che dovrà subito dimostrare di essere un tecnico abile e pronto a risolvere i problemi. "Da giocatore ha fatto benissimo al Genoa, mi auguro che possa fare altrettanto anche da allenatore", dice a TMW Roberto Pruzzo, genovese ed ex rossoblù. "Certo, il momento non è facile però conoscendo l'ambiente basta anche poco per la svolta. E poi a gennaio ci sarà la possibilità di ritoccare la squadra".

E' un bel rischio affidarsi a Thiago Motta?

"Difficile dirlo, il Genoa non è nuovo a queste situazioni. A volte cambi e peggiori. Vediamo. Comunque prima di riesumare qualcuno, questa soluzione alla fine credo possa andar bene".

Quali mosse servono adesso per il Genoa?

"Prima di tutto vincere e cambiare l''umore della squadra e dell'ambiente. Ci sono 4-5 squadre che sono in difficoltà e lottano per non retrocedere. Serve arrivare nel migliore dei modi al mercato di gennaio e vedere cosa si può fare".

Un'ultima considerazione, da ex giallorosso, sui continui infortuni della Roma...

"Il dibattito è aperto: c'è chi dice che siano dovuti alla preparazione, altri sostengono che dipenda dai campi di Trigoria che sono tra i più belli d''Europa. Non saprei. Magari ci sono giocatori più soggetti ad infortuni ed altri meno. non c'è una risposta precisa. Non si può neanche dire che sia il clima. Ci fossero meno venti gradi allora sarebbe un altro discorso. E' difficile, non sai con chi prendertela".