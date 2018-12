ESCLUSIVA TMW - Quintero decide River-Boca, l'ag: "Se la A ci avesse creduto..."

Un gol che pesa come un macigno. La finale eterna ha avuto un suo finale: il 3-1 di Madrid, lontano da casa ma ben più che dentro ai cuori dei tifosi del River Plate e del Boca Juniors. Cuori gonfi e cuori spezzati, anche grazie all'arcobaleno di Juan Fernando Quintero da Medellin, Colombia. Che è transitato anche in Italia, diciassette presenze e un gol con la maglia del Pescara. Un giocatore portato in Serie A come intermediario prima e come agente poi da Riccardo Calleri che parla di Quintero a Tuttomercatoweb.com.

Un gol che ha deciso la finale della Libertadores: è il punto più alto della carriera di Juan?

"E' la sua maturità. Già al Mondiale aveva fatto cose importanti e questo è il punto più alto con un club. Ma sono sicuro che raggiungerà ancora tanti e prestigiosi traguardi. Anche in Europa".

A conti fatti, in Italia è arrivato forse troppo giovane o non gli è stato dato tempo?

"Sì, a Pescara era molto giovane. Ma se un top club in Italia avesse creduto in lui all’epoca, forse si sarebbe affermato anche prima e qui".

Quintero è un 'dieci' atipico. Come tipo di calciatore è molto simile a James, concorda?

"Sì, per certi versi si somigliano ma non così tanto, JuanFer verticalizza sempre e per me ha più genialità. Un mancino unico!".

Ci sarà modo per rivederlo, magari in Italia, in futuro?

"Perché no? In un top club potrebbe anche essere... Anche se ora costerà un po' di più. Dura lex, sed lex...".