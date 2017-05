ESCLUSIVA TMW - Rafinha-Juve, Mazinho: "Grande club. Gli interessa giocare"

© foto di Giacomo Morini

C'è anche Mazinho al WyScout in scena a Torino allo Juventus Stadium. Ex calciatore brasiliano, nella sua lunga carriera Iomar do Nascimento ha militato anche in Italia, prima al Lecce e poi alla Fiorentina. E proprio dalla stagione dei viola è partita la nostra intervista: "Sinceramente - ha detto - mi è piaciuta di più la passata stagione. Un anno fa la Fiorentina aveva più gioco, mentre quest'anno ha un po' deluso".

Cosa serve a questa squadra per tornare competitiva ad alti livelli?

"Per me la squadra c'è, la Fiorentina è comunque lì ogni anno. O in lotta per la Champions o per l'Europa League. Quest'anno non è andata bene, ma ha tutto per riprendersi".

Quando hai giocato nella Fiorentina in squadra c'era anche Stefano Pioli, il prossimo allenatore viola.

"E' un'ottima scelta. All'Inter è stato sfortunato, non ha avuto la possibilità di lavorare, ma è un tecnico preparato, lavoratore e conosce molto bene l'ambiente. E' un punto a suo favore".

Si parla molto di un possibile trasferimento di Rafinha alla Juventus. Cosa puoi dirci?

"E' un giocatore importante e milita in un club importante come il Barça. Questo è quanto".

Però non è propriamente un titolare. E tra un anno ci sarà il Mondiale.

"Il suo obiettivo è quello di giocare sempre di più, di mettersi sempre più in mostra anche in vista del Mondiale".

E la Juve?

"La Juve è un grande club, senza dubbio, come ce ne sono anche altri in Italia. Ma in questo momento non abbiamo avuto contatti".