ESCLUSIVA TMW - Ramaccioni: "Milan, bravo Rino. A Kalinic darei altra chance"

La saggezza e l'esperienza fatte persona. Stiamo parlando di Silvano Ramaccioni, storico dirigente rossonero a cui ci siamo rivolti per parlare del futuro del Milan che vuol tornare grande. La stretta attualità dice che il club ha deciso di puntar forte su Gattuso prolungandogli il contratto fino al 2021. E Ramaccioni spiega: "Questa è un'ottima cosa perché Rino ha dimostrato di saper fare bene con cio' che ha a disposizione. Ora - spiega a Tuttomercatoweb.com . occorre correggere la squadra se davvero il Milan vuol ottenere i risultati del passato. Bisogna crescere".

A proposito del futuro, c'è il rischio di una partenza di Donnarumma o di Suso in caso di mancata Champions. Che ne pensa?

"Sono due ottimi giovani su cui si può puntare per il futuro. Ma bisogna anche ricordarsi che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Dipende anche dal disegno della società e dell'allenatore".

Su Kalinic ci sono molti dubbi. Non ha reso ed è costato parecchio...

"Mi ricordo che quando è stato acquistato, un procuratore disse che non era un uomo gol per il Milan. Ero un po' perplesso perché con la Fiorentina aveva fatto vedere di essere un bel giocatore però capita pure l'annata sbagliata. E' stato perseguitato da una condizione che non è mai stata al top. Adesso dipenderà dalle idee del club ma io gli darei una chance in più fermo restando che davanti servirebbe qualcosa in più"

Il primo intervento che farebbe per il nuovo Milan?

"L'anno scorso ho visto che sono stati spesi 220 milioni facendo una montagna di acquisti. Nel calcio di oggi ci sono pochi top player ma credo che se ci saranno le disponibilità economiche meglio due top player che cinque giocatori che magari non sono così forti".