esclusiva Ramaccioni: "Milan, spero che Tonali sia il gemello di Pirlo. E che Gigio resti"

vedi letture

Silvano Ramaccioni osserva con attenzione il rafforzamento del Milan. Da autentico cuore rossonero dice ai taccuini di TMW: "Il club sta lavorando bene, mi sembra che stia facendo buone cose. E' chiaro che ancora non potrà vincere lo scudetto, però ci sono acquisti interessanti".

Tonali è un bel colpo?

"Direi di sì. Spero sia il gemello di Pirlo. Anche andrea proveniva dal Brescia. Sbagliò la prima mossa all'Inter e al Milan poi si è consacrato come un grande".

A proposito di Pirlo, come lo vede da tecnico della Juve?

"Alla Juve hanno preso questa decisione e mi pare che la società bianconera sbagli poco. Sono contento per Andrea anche se mi è dispiaciuto molto che abbia lasciato il Milan. E' approdato alla Juve che cercava un giocatore come lui. Sono ancora estremamente dispiaciuto che se ne sia andato via".

Tornando al Milan, l'obiettivo sdarà la Champions...

"Lo scudetto è difficile perchè ci sono squadre come Juve, Inter, Atalanta. Per la Champions vanno aggiunte anche Lazio e Napoli tra le altre e sarà una corsa complicata. Però i rinforzi stanno arrivando".

Ibra così decisivo se lo aspettava?

"Sono fondamentali oltre che le sue capacità anche la sua bravura nel tenere il gruppo unito. Sa far rendere al meglio i giocatori. E questo è molto importante".

Ora ci si aspetta che Donnarumma possa rinnovare...

"Donnarumma l'ho visto praticamente nascere. Spero che il signor Raiola prenda in considerazione anche la volontà del giocatore e mi auguro che da parte di Donnarumma ci sia il desiderio di restare al Milan".