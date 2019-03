ESCLUSIVA TMW - Ramazzotti: "Juve, poteva andare peggio.Ancelotti sfortunato"

Fonte: Inviato a Nyon

Direttamente da Nyon, il giornalista del Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti ha commentato ai nostri microfoni il sorteggio che ha messo la Juventus contro l’Ajax in Champions League: “Non semplice, però poteva andare anche peggio. Se la Juve avesse pescato il City, il Barcellona o il Liverpool sarebbe stato peggio. Poteva magari trovare il Porto, però affronterà una squadra di talento, con entusiasmo e anche la controindicazione di non essere una squadra esperta in Champions League”.

L’exploit del Bernabeu è stato il picco massimo dell’Ajax, o i ragazzi terribili possono dare fastidio alle grandissime?

“Io credo che la Juventus dovrà affrontarli con grande attenzione e cautela. Sapendo però che parte favorita per quanto fatto contro l’Atletico. Ha il miglior giocatore al mondo e ha fatto due finali negli ultimi quattro anni. L’Ajax no, e nei quarti anche questi dettagli fanno la differenza”.

Arsenal-Napoli sarà anche Ancelotti contro Emery. Tre Champions vinte contro tre Europa League vinte.

“Sono due allenatori molto esperti. Certo, Ancelotti non è fortunato. Poteva avere avversarie meno complicate, questo sorteggio è ancora più complicato del sorteggio degli ottavi. L’Arsenal è una bella squadra, l’anno scorso ho seguito da vicino la gara contro il Milan. L’Emirates è un campo complicato, ci vorrà davvero un grande Napoli”.