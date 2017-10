ESCLUSIVA TMW - Rampanti: "Toro, dura rimettersi a posto. Squadra slegata"

La situazione delicata del Torino vista da un grande ex granata come Rosario Rampanti. Contro il Cagliari, domenica, il Toro si gioca molto e in particolare Sinisa Mihajlovic. "Il momento in effetti - dice Rampanti a Tuttomercatoweb.com - è critico. Mi sembra difficile rimettere la situazione sui binari giusti. La squadra è slegata, i reparti non sono amalgamati. In fase d'attacco ci sono dei gran possessori di palla come Ljajic e Iago ma a volte eccedono nel tener palla e quando la perdono la squadra è scoperta. A centrocampo c'è poco filtro".

Col Cagliari potrebbe rientrare Belotti. Può essere un gran bel vantaggio....

"Un giocatore che sta fuori un mese non so se al rientro possa risolvere i problemi. Per ritrovare la condizione devi giocare. E' delicato ributtarlo dentro così, è a rischio la squadra e anche Belotti".

Mihajlovic intanto rischia. Si parla anche di Mazzarri se la situazione dovesse precipitare....

"Quando i risultati non arrivano tutti gli allenatori sono in pericolo. E' un mestiere ad alto rischio. L'interesse del Toro è di rimettere la situazione a posto andando avanti con Mihajlovic. E continuando ad inseguire l'obiettivo Europa League. Altrimenti cambieranno. Ma un conto è farlo in corsa, altro discorso a fine campionato. L'organico comunque a mio parere è più forte dell'anno passato. Staremo a vedere".