ESCLUSIVA TMW - Rastelli: "Barella e Cragno sono pronti per il grande salto"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

L'allenatore Massimo Rastelli, intervistato da TMW a Napoli a margine del "Football Leader 2018", ha parlato così dei temi più attuali del calcio italiano: "La Serie A quest'anno è stata appassionante e avvincente fino alla fine, su tutti i fronti. Ci ha tenuti tutti col fiato sospeso. Ancelotti? Sono rimasto sorpreso. De Laurentiis ha fatto veramente un colpo geniale. Ha capito che dopo Sarri c'era bisogno di un grandissimo allenatore, con carisma ed esperienza. Ancelotti in un attimo ha fatto dimenticare Sarri. Carlo trova una macchina perfetta, ma ci metterà del suo. Arriveranno dei calciatori di grande spessore, che porterà proprio Ancelotti, per provare a vincere lo Scudetto e onorare al meglio anche le altre competizioni come la Champions e la Coppa Italia. Scudetto? Vedo sempre Napoli e Juventus, anche se la Roma potrebbe avvicinarsi e competere con le altre due grazie a qualche acquisto mirato. Immobile o Icardi? Segnano tanti gol, seppur con caratteristiche diverse. Immobile ama attaccare la profondità, Icardi gioca meno con la squadra ed è più da area di rigore. Sono due grandissimi attaccanti. Barella? Può essere un uomo mercato, perché è un giovane che gioca da ormai quattro anni ad alti livelli. È seguito da tante squadre d'elite e credo che possa far parte di una rosa importante. Cragno? Anche lui è pronto per il grande salto. Quest'anno ha dimostrato di essere un portiere validissimo. Nel giro di pochi anni potrà ambire a grandi palcoscenici. È molto simile a Franco Tancredi per esplosività e reattività".