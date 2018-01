ESCLUSIVA TMW - Re Immobile, l'agente: "L'unico rammarico è Russia 2018"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venti gol in 18 partite, ben quattro oggi con la SPAL. Ciro Immobile, autore del primo poker della sua carriera, è senza dubbio il re della Serie A. Un attaccante maturo e costante, una certezza per la Lazio e per il calcio italiano, che continua a superarsi di stagione in stagione a suon di reti e assist. TuttoMercatoWeb.com ha voluto celebrare la sua ultima straordinaria prova (e il suo grande girone d'andata), intervistando in esclusiva il suo agente Marco Sommella.

Dopo venti giornate di campionato, nonostante la gara rimandata con l'Udinese e l'assenza per squalifica contro l'Atalanta, Immobile è il capocannoniere della Serie A. Che effetto le fa?

"Ciro ha ormai raggiunto un livello tale di maturità e di consapevolezza nei suoi mezzi che è senza dubbio paragonabile ai grandi attaccanti europei. Fare 20 gol in 20 giornate nel campionato italiano è davvero molto difficile".

Una stagione finora strepitosa che purtroppo non potrà essere coronata col Mondiale in Russia.

"Purtroppo è così. L’unica cosa triste di tutta questa situazione è proprio che Immobile non potrà dimostrare il suo valore contro questi grandi campioni a giugno".