ESCLUSIVA TMW - Real-Juve, Accardi sull’arbitro: “Io gli avrei dato un pugno”

© foto di Federico De Luca

“Le parole di Buffon contro l’arbitro Oliver? La premessa è doverosa: la Juventus ha fatto una grande partita, così come la Roma”. Parla a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi a proposito della partita di ieri tra Real Madrid e Juventus terminata 1-3 per i bianconeri e che ha sancito il passaggio del turno per i padroni di casa grazie al calcio di rigore concesso dall’arbitro Oliver nel finale. “Nel momento di euforia - dice Accardi - dalla bocca può scappare qualche parola di troppo, Buffon poteva evitare. Le parole di Buffon sono da condannare, ha esagerato, ma va anche compreso. Io probabilmente all’arbitro avrei anche tirato un pugno, però poi mi sarei pentito e gli avrei chiesto scusa. Il rigore c’era, l’errore è alla base: un’azione del genere, nel finale - prosegue Accardi - la Juve non può subirla”.

Che impresa la Roma...

“Di Francesco ha dimostrato di essere un grande allenatore. Quando le squadre italiane capiscono che devono attaccare possono vincere contro tutti. Quando invece giocano sugli avversari perdono. Il calcio italiano ne esce vincitore. E la Roma non ha limiti”.