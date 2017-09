ESCLUSIVA TMW - Retroscena Choupo-Moting: prima dello Stoke c'era la Viola

© foto di Federico De Luca

Finito il mercato è anche tempo di indiscrezioni e retroscena relativi a giocatori entrati fortemente nel mirino di alcuni club e poi sfumati per mancanza di condizioni necessarie per chiudere l'operazione. E' il caso anche della Fiorentina che per il ruolo di esterno aveva manifesto l'interesse per l'ex Schalke 04 Eric Maxim Choupo-Moting, classe '89. Erano state gettate anche le basi per incontrare il padre-manager del calciatore ma nel frattempo è piombato su Choupo-Moting lo Stoke City che lo ha fatto firmare fino al 2020. E i viola hanno dovuto rivolgere altrove le loro attenzioni.