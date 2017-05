ESCLUSIVA TMW - Riolo (RMC): "Monaco, ecco i limiti. Manca un piano B"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Daniel Riolo, giornalista di RMC ci dà il suo punto di vista sulla partita del Monaco, squadra schiacciasassi in questa stagione che ha trovato un muro ieri sera nella Juventus: "Il Monaco ieri sera ha mostrato i suoi limiti. Ha fatto una stagione straordinaria, direi al limite del surreale per come le cose siano sempre andate bene. Con questo non voglio sminuire quanto hanno fatto ma è indubbio che questa è stata la stagione dove ti va tutto dritto. Faccio un esempio: hanno avuto la fortuna di giocare contro il Paris Saint-Germain in campionato ad agosto, con alcuni giocatori avversari appena rientrati dalle ferie e ovviamente hanno vinto. Poi quando si sono affrontati recentemente in finale di Coppa di Lega si è vista la differenza di valori: 4-1 per il PSG. Una stagione bellissima quella del Monaco, penso che vincerà il campionato e ha fatto una Champions League straordinaria, partendo dai preliminari. Questo è stato l'anno del boom non credo che si ripeteranno la prossima stagione".

Juventus di un'altra categoria

"Il Monaco ha un solo piano di gioco, quello di agire sulle fasce. Fanno sempre la stessa cosa e se uno gli va incontro sulle fasce gli blocca la manovra. Allegri è un tecnico molto capace tatticamente e si vede. A questo aggiungiamo un'assenza importante come quella di Mendy. Ho trovato una Juventus impressionante che ha evidenziato il gap fra le due squadre. Una squadra che riesce ad adattarsi sempre all'avversario, che sa diventare offensiva o difensiva a seconda delle circostanze, che ha molte alternative di gioco. Il Monaco no, il Monaco non ha un piano B al suo modo di giocare".

Parlavi di un Monaco che non ripeterà il prossimo anno una stagione come quella che sta vivendo. Pensi che saranno molti i big a partire?

"Mi riferisco al fatto che alcuni sono andati oltre il loro reale valore e sì, qualche big ha invece mercato e andrà via".

E Mbappé? Possiamo dire di aver trovato un nuovo Henry?

"Mbappé ha solo 18 anni e andrei cauto con i paragoni. Ma una cosa la riconosco: ieri praticamente nessuno è riuscito a rendersi pericoloso, a parte lui. Mbappé riusciva in qualche modo a costruirsi le sue occasioni. Il talento ce l'ha e il fuoco sacro anche, aspettiamo comunque prima di sbilanciarci".