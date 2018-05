ESCLUSIVA TMW - Ripa: "Chiesa-Viola? Via solo per offerta top. Giusto resti lì"

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina cercherà di resistere a tutte le offerte per Federico Chiesa, ma gli assalti di Napoli e Juve e anche dall'estero potrebbero essere molto pesanti. E allora in tanti si chiedono se davvero i viola diranno di no anche ad offerte che potrebbero arrivare intorno ai sessanta milioni. Roberto Ripa, ex giocatore viola e a lungo team manager della Fiorentina, spiega: "A mio parere, per il ragazzo sarebbe preferibile restare un altro anno in viola per consolidarsi e confermarsi. In questo modo avrebbe anche la possibilità di proseguire il suo percorso in Nazionale - dice a Tuttomercatoweb.com - dove è ormai entrato in pianta stabile. Per quanto riguarda la Fiorentina non sarà facile trattenerlo se dovesse davvero arrivare un'offerta sontuosa".

Dovesse davvero arrivare un'offerta di 60 milioni insomma sarebbe difficile respingerla...

"Non c'è niente di incedibile, però al tempo stesso credo che la Fiorentina possa porre le basi per un campionato migliore rispetto a quello dell'anno passato grazie a giovani come Chiesa, Simeone e Milenkovic. Ripeto, occorrerà vedere se ci sarà una proposta destabilizzante, altrimenti la Fiorentina potrà puntare su ragazzi che hanno già discreta esperienza di serie A".

A centrocampo invece che succederà secondo lei?

Bisogna vedere che accade con Badelj: se rinnova, la Fiorentina puo formare un bell'asse centrale di centrocampo con Veretout e il croato".

Ma a suo parere Badelj resterà?

"Siamo arrivati molto avanti. Ora andrà al Mondiale. Non sono così convinto che rimanga ma è anche vero che se avesse firmato per un altro club lo avrebbe detto. E' una situazione in stand-by: mi auguro per la Fiorentina che possa restare. Da capitano, insieme agli altri giocatori d'esperienza, ha saputo guidare il gruppo dopo la tragedia di Astori".