ESCLUSIVA TMW - Riscassi (RAI): "Muriel? Può subentrare dalla ripresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Ho l’impressione che Muriel possa subentrare nella ripresa”. Andrea Riscassi, giornalista di Rai Sport inviato a Kharkiv, parla della sfida di stasera contro lo Shakhtar Donetsk, puntando sul colombiano. “Ha fatto meglio a gara in corso che dall’inizio. Quello che è successo a Verona è stata una buona spinta, ma quello che è successo a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk pesa. Dovranno fare meglio”.

Però gli ucraini non hanno vinto, tranne a San Siro. “Il vantaggio è che ha un solo risultato a disposizione, ma pure lo Shakhtar. L’Atalanta non soffre le squadre chiuse, di solito l’Atalanta è in grado di aprire le scatole di sardine chiuse, anche se ora sardine è un termine politico. Li abbiamo visti a San Siro, erano chiusi e ripartivano. Avere pochi difensori non aiuta, con fuori Kjaer e Toloi. Questo non agevola bene, poi davanti con Ilicic e Zapata bisognerà vedere, oramai questo è un gruppo, al momento sta facendo a meno delle individualità, a parte Pasalic e Gomez”.

Guardiola farà il suo dovere? “Ha perso malamente con lo United, non può perdere con lo Zagabria. I rischi per Guardiola sono limitati, è primo nel girone, ma non può continuare così, dopo aver perso il derby”.