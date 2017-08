ESCLUSIVA TMW - Rizzitelli: "Strootman resta a Roma. Con Mahrez da scudetto"

© foto di Alberto Fornasari

Ruggiero Rizzitelli non ha dubbi. Vede una roma forte in tutti i reparti e pronta a dare l'assalto alla Juve. I giallorossi però temono che i bianconeri possano pagare la clausola di 45 milioni per Strootman (l'indiscrezione è stata riportata dall'Olanda). "Non credo che Strootman se ne vada - dice l'ex attaccante romanista a Tuttomercatoweb.com - ha rilasciato dichiarazioni precise negli ultimi tempi ed è una persona molto seria. Dunque credo che se anche la Juve volesse pagare la clausola lui voglia rimanere e rimanga alla Roma".

E della lunga questione Mahrez che pensa?

"E' un tira e molla che fa poarte del mercato, magari è il colpo degli ultimi giorni. Se arriva, la Roma è una signora squadra. Se è da scudetto? L'anno scorso è arrivata seconda è migliorarsi non è così facile. Però la Juve in fase difensiva qualcosa ha perso e la Roma adesso deve puntare al titolo. E' migliorata in tutti i reparti, c'è anche il vice-Dzeko. Manca Mahrez, se arriva è la ciliegina che può far esaltare tutti".