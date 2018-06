ESCLUSIVA TMW - Roggi: "Chiesa lo terrei un altro anno in viola. E' fuori mercato"

Federico Chiesa ha sempre più estimatori. Normale per un talento del suo livello. E anche le big come Juve e Inter sembrano pronte a mettere sul tavolo cifre straordinarie per strappare ai viola il loro gioiellino. "Ma io lo terrei a prescindere da tutto almeno un altro anno alla Fiorentina", dice a Tuttomercatoweb.com Moreno Roggi, agente e grande conoscitore del mondo viola.

Chiesa da tenere ancora nonostante le grandi offerte dunque?

"Ha ancora margini di miglioramento, ogni giorno diventa più forte. E' chiaro che adesso se ne sono accorti tutti ma io lo terrei. Il primo campionato di serie A per un giovane è difficile, poi quello successivo deve essere quello della riconferma ed è ancor più duro. Ecco, Chiesa ha superato alla grande tutti questi ostacoli. Vale tantissimo e per poter stabilire la cifra aspetterei un altro anno. Il rischio in questi casi è di cederlo prendendo tanti soldi per poi accorgersi però che potevi anche prenderne molti di più. Ripeto, per me è fuori dal mercato".