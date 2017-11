ESCLUSIVA TMW - Roggi: "J.Mario un'occasione. Milik? Titolare in prestito"

© foto di Federico De Luca

E' il venerdì nero dello shopping e Tuttomercatoweb.com ha analizzato le possibili grandi occasioni della prossima finestra di mercato. Ne abbiamo parlato in generale anche con Matteo Roggi, agente ed esperto di mercato. "Credo che tra gli altri giocatori Joao Mario possa essere un'occasione per il mercato estero. Potrebbe essere per lui la chance per rilanciarsi, in una squadra dello stesso livello dell'Inter. Quanto agli altri credo che Milik, pur essendo reduce da un infortunio, sia un calciatore che ha fatto vedere grandi qualità e ha bisogno di giocare, in prestito per sei mesi da qualche parte. Il Genoa cerca un vice Lapadula ma non credo che possa fare il comprimario. Milik deve trovare una squadra che lo faccia partire da titolare".

A proposito del Napoli, che idea si è fatto su Tonelli?

"E' un altro giocatore forte. Essendo chiuso al Napoli deve trovare una soluzione per giocare con continuità".

Tra i giocatori in scadenza c'è invece Badelj...

"A mio parere è un giocatore straordinario, se finora non ha rinnovato credo che non rinnoverà. Può restare fino alla fine della stagione, salvo stravolgimenti. Credo che poi andrà in una big".

E De Vrij?

"Lotito riesce a fare grandi operazioni come quella di Keita dell'estate scorsa. Era perso e ha fatto poi un colpo magistrale, monetizzando. Magari può riuscirci di nuovo".