ESCLUSIVA TMW - Roggi ricorda Galdiolo: "Ciao Pappa, compagno di vita"

© foto di Alberto Fornasari

Si è spento oggi all'età di 69 anni Giancarlo Galdiolo, difensore della fiorentina negli anni '70, dopo una lunga malattia che lo aveva sempre più debilitato. Moreno Roggi suo compagno di squadra ma anche amico strettissimo lo ha ricordato così: "Anche se stava male da tempo - ha detto a Tuttomercatoweb.com - è una notizia bruttissima. Non si è mai preparati al dolore. Lo stato di salute era molto precario, sono vicino anche alla famiglia con cui si è instaurato un legame fortissimo in tutti questi anni".

Che ricordo di Galdiolo si porterà dietro?

"Lo ricorderò sempre per come era: giocoso, grande e buono".

Episodi di campo o di ritiri pre-partita?

"Ce ne sono tanti, troppi. Prenderne solo uno è riduttivo. Voglio ricordare la sua gioia di vivere. Rispetto a giocatori come me o Antognoni era più grande ed era sempre con noi, con la sua gioia di vivere. E' stato un compagno di vita".

Lo chiamavate Pappa: perché?

"Per due ragioni: era buono e poi perché all'epoca in tv era molto in voga un personaggio che si chiamava Pappagnoe che aveva capelli lisci con un ciuffetto sempre dritto, proprio come il suo"