ESCLUSIVA TMW - Roma, ag. Antonucci. "Fonseca crede in lui. È un talento"

Nella Roma falcidiata dagli infortuni sulla trequarti, Paulo Fonseca, tecnico dei capitolini, ha trovato in Mirko Antonucci una risorsa in più a cui poter affidare le giocate della sua squadra. Sul giovane talento, rientrato nella Capitale, dopo la stagione in prestito a Pescara, si è espresso l'agente Paolo Paloni, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "È un talento e Fonseca ci sta lavorando dandogli fiducia costante. Mirko è stato bravo a farsi trovare pronto sia in campionato che in Europa League. Quest'estate nonostante molte richiese ha voluto fortemente rimanere a Roma. Penso abbia tutto per essere protagonista".

Un altro dei suoi assistiti in vetrina è Gianluca Scamacca, attaccante dell'Ascoli e dell'Under21, protagonista di un ottimo avvio di campionato.

"Sta facendo bene, ma può e deve ancora migliorare tanto. Il fatto importante è che lavori quotidianamente per diventare uno dei migliori nel suo ruolo".

Il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo che lo segue con attenzione.

"Carnevali si aspetta tanto da lui e lo considera un patrimonio del club. Rimane il rammarico per l’andamento dello scorso anno dopo essere tornato in prestito dall'Olanda con De Zerbi che non gli ha dato molto spazio. In ogni caso il club ha sempre espresso totale fiducia in lui".

Di lui si parla già in prospettiva mercato.

"Sono cose che fanno piacere, ma per adesso pensiamo al presente che si chiama Ascoli. Alla corte di Paolo Zanetti c'è tutto per fare bene e ripagare la fiducia della scorsa estate".

Torniamo in Serie A e arriviamo a Firenze. I viola nei giorni scorsi hanno rinnovato il contratto a Castrovilli e Venuti, mentre Sottil appare vicino alla firma. Alla lista, almeno per il momento, sembra mancare solo Luca Ranieri.

"Luca è rimasto alla Fiorentina dopo una ottima avventura con la Nazionale Under20 al Mondiale in Polonia. Montella gli ha dato fiducia fin da subito. Per il rinnovo ci dovremo vedere prossimamente con la società per fare il punto della situazione. Una cosa è certa: Luca sta bene a Firenze e vuole legarsi sempre di più al club".