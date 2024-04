Lazio, Provedel in gruppo. Kamada non si è allenato, da monitorare per il Monza

Dopo due giorni di riposo concessi da Igor Tudor, la Lazio è tornata ad allenarsi oggi a Formello, iniziando la preparazione per la gara di sabato alle ore 18 contro il Monza all'U-Power Stadium, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Buone notizie per il tecnico croato che ha ritrovato Ivan Provedel: il portiere, che si era infortunato alla caviglia nel finale della partita contro l'Udinese dello scorso 11 marzo, è tornato a lavorare con il resto del gruppo ed è probabile che venga inserito nella lista dei convocati per la gara contro i brianzoli.

Mandas ancora titolare?

Da capire se lo stesso Tudor vorrà mandarlo in campo dal primo minuto o confermare Christos Mandas, che ha fatto bene da quando è stato chiamato in causa proprio al posto di Provedel. Con il greco in porta, che anche contro l'Hellas Verona ha salvato il risultato con un intervento su Coppola, la Lazio ha sempre vinto, con il derby perso contro la Roma come unica eccezione, e sono stati tre i clean sheet in sei partite. In ogni caso Provedel, che già la scorsa settimana era tornato a lavorare sul campo, sarebbe comunque titolare la giornata successiva, in Lazio-Empoli all'Olimpico.

Kamada da monitorare.

Giornata senza allenamento invece per Daichi Kamada. Il centrocampista sarà gestito in questi giorni dopo il problema al polpaccio che lo aveva costretto al forfait nella sfida contro la Juventus in Coppa Italia della scorsa settimana. Da capire se potrà esserci contro il Monza.