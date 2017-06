ESCLUSIVA TMW - Roma, bloccato Seck. Il Chievo aspetta

Moustapha Seck © foto di Federico Gaetano

La Roma ha bloccato la situazione di Moustapha Seck, difensore mancino ex Lazio, a causa della concomitante richiesta di cessione da parte di Mario Rui. Con Emerson Palmieri infortunato e il portoghese in odor di addio, la Roma ha deciso di stoppare la cessione - in prestito - di Seck, ambito particolarmente dal Chievo. Il direttore sportivo clivense, Giancarlo Romairone, sta aspettando un segnale da parte di Monchi.