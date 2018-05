ESCLUSIVA TMW - Roma, Coric sempre più vicino. Nel weekend sarà in Italia

Campo ma anche mercato, con una Champions che si è appena conclusa e una tutta la conquistare, la prossima. La Roma continua le trattative per Ante Coric, individuato da Monchi come prima pedina per la stagione che verrà: una scommessa sì, ma proveniente da un serbatoio di spessore qual è quello della Dinamo Zagabria, che recentemente ha regalato al calcio italiano talenti come Pjaca e Rog. Ma veniamo ai dettagli: alzata l'offerta nelle ultime ore, con la Dinamo ormai convinta a dire sì. L'affare va verso la conclusione sulla base di 7 milioni di parte fissa più 1 di bonus, ottenibile alla prima presenza del croato con la squadra di Di Francesco: il croato è atteso in Italia già nel weekend e la Dinamo non l'ha convocato per la sfida di domani, in casa dello Slaven Belupo, per mettere a rischio un trasferimento che appare davvero dietro l'angolo.