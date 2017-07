ESCLUSIVA TMW - Roma-Defrel, non è finita. Oggi nuovo summit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma non si arrende. Mirino puntato su Gregoire Defrel del Sassuolo, esterno e jolly d'attacco che Eusebio Di Francesco sarebbe ben lieto di riabbracciare. Oggi incontri in vista per cercare di capire margini di fattibilità della trattativa con distanze che restano importanti ma evidentemente non insormontabili.