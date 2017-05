ESCLUSIVA TMW - Roma, emissario del Chelsea per Manolas

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea non molla la pista che porta a Kostas Manolas, difensore centrale della Roma, e domenica manderà un suo emissario a San Siro in occasione della sfida contro il Milan per visionare nuovamente il difensore centrale. Per il greco i londinesi avrebbero pronta un'offerta da 30 milioni di sterline.