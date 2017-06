ESCLUSIVA TMW - Roma-Feyenoord, ballano 4 milioni per Karsdorp

Fonte: Simone Lorini

Ballano ancora 4 milioni, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, fra domanda e offerta per portare Rick Karsdorp alla Roma. la Roma e Karsdorp. Il Feyenoord per il suo esterno destro chiede 17 milioni mentre i giallorossi non vanno oltre i 13. Domani arriverà la risposta definitiva del club capitolino.