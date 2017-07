ESCLUSIVA TMW - Roma, il Chievo alza la richiesta per Isufaj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la trattativa fra Chievo e Roma per lo sbarco in giallorosso di Andrea Isufaj, giovane attaccante della Primavera clivense. Secondo quanto raccolto da TMW la società del presidente Luca Campedelli avrebbe alzato la propria richiesta, con la Roma che si è presa del tempo per valutare. Sul fronte del giocatore, infine, massima disponibilità nei confronti della Roma perché attratto dalla possibilità di giocare la Youth League, la Champions League giovanile.