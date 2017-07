ESCLUSIVA TMW - Roma, il 'Gladbach interessato a Iturbe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Iturbe obiettivo del Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società tedesca è interessata all'attaccante di proprietà della Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a circa undici milioni di euro. Trattativa tutta in divenire: la società teutonica non vorrebbe pagare l'intero ingaggio per la stagione 2018/19.