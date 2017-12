ESCLUSIVA TMW - Roma, ipotesi prestito per Antonucci: Genoa o Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mirko Antonucci, il gioiellino classe '99 della Roma è stato convocato da Di Francesco per la partita di oggi contro la Spal. L'attaccante viene tenuto in considerazione da vari club ma i giallorossi puntano forte su di lui per il futuro (a settembre è arrivato anche il prolungamento del contratto fino al 2022) visto che si tratta di uno dei talenti più interessanti. Ci sono però delle ipotesi di prestito per sei mesi, per fare in modo che possa trovare un po' di spazio. E Cagliari e Genoa sono due opzioni per un suo trasferimento.