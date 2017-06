ESCLUSIVA TMW - Roma, Nainggolan rinnova al rientro dalle vacanze

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma farà di tutto per non perdere Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è finito nel mirino del Manchester United, ma i giallorossi hanno intenzione di rinnovare il contratto del giocatore. Così al rientro dalle vacanze sarà convocato nel quartiere generale giallorosso per il prolungamento per un altro anno con adeguamento. Firmerà, quindi, fino al 2021.