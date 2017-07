ESCLUSIVA TMW - Roma, Ndoj si avvicina. Prossima settimana decisiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina il ritorno nella Capitale per Emanuele Ndoj. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW la trattativa per il rientro alla Roma del centrocampista oggi di proprietà del Brescia potrebbe decollare fino alla fumata bianca la prossima settimana, in concomitanza con il ritorno a Roma di Monchi.