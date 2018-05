ESCLUSIVA TMW - Roma, non solo il Toro su Defrel. Anche Watford e Siviglia

Andrea Pirlo ha avuto il grande merito di radunare i migliori giocatori della sua epoca, o quasi. Qualcuno non è entrato, come Ronaldinho e Roberto Baggio, Inzaghi si è preso il pallone (avesse avuto ancora tre minuti avrebbe fatto un altro gol), Vieri si è tolto la maglia polemicamente...

Tutti i campioni per Pirlo

Caniato sul Resto del Carlino: "Bologna, è andata come ci si aspettava"

Lazio, De Vrij ha offerto una cena per salutare i compagni

Lazio out Champions, la Roma si diverte su Twitter citando Avengers

Mondiale, in 11 città prevista no-flyzone

FIGC, Fabbricini: "Candidatura Abete fulmine a ciel sereno per il Coni"

Juventus, Guarino come Allegri. Stessa esultanza dopo lo Scudetto

FIGC, Fabbricini, "Vogliamo Buffon per la partita di Torino"

Chiellini: "Pirlo ha dato il là ai trionfi. Peccato non averlo visto con Pjanic"

La Roma cederà Gregoire Defrel, autore di un'annata decisamente sotto tono dopo il trasferimento, un anno fa, dal Sassuolo. Per il francese gli estimatori sono parecchi, dal Torino - che già dodici mesi fa aveva provato a contrattualizzarlo - ma negli ultimi giorni si sono aggiunti Watford e Siviglia. Valutazione intorno ai 15 milioni di euro, con la Roma che vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy