© foto di Federico Gaetano

La Roma continua a seguire con attenzione la situazione del difensore del Sassuolo Francesco Acerbi in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbero stati nuovi contatti fra le parti nelle ultime ore per trovare un accordo. Un'operazione che potrebbe essere parallela a quella per il centrocampista Lorenzo Pellegrini.