ESCLUSIVA TMW - Roma, nuovo assalto del Tianjin per Dzeko. No del bosniaco

Dopo il tentativo fatto a gennaio il Tianjin Quanjian è tornato all'assalto di Edin Dzeko, cannoniere della Roma con 37 gol in stagione, in vista della prossima estate. Il club cinese avrebbe alzato ulteriormente l'offerta per il bosniaco portandola a 20 milioni a stagione per tre anni, ma il diretto interessato, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, avrebbe declinato l'offerta.