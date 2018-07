ESCLUSIVA TMW - Roma, Ponce all’Aek: è fatta, giocatore già in Grecia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione in uscita per la Roma. L’attaccante Ezequiel Ponce è un nuovo giocatore dell’Aek Atene e si trova già in Grecia. Operazione definita. Giallorossi al lavoro, Ponce vola in Grecia in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni e l’Aek gli pagherà 600.000 euro su 1,2 di ingaggio. Ponce all’Aek, pronto per una nuova avventura...