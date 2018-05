ESCLUSIVA TMW - Roma, pressing per Verdi. Calabresi nella trattativa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma al lavoro per Simone Verdi. L’attaccante del Bologna è idea concreta in casa giallorossa. Lavori in corso, oggi la Roma sembra in leggero vantaggio rispetto ad altre pretendenti. E c’è già un’idea per una parziale contropartita che potrebbe andare al Bologna a titolo definitivo. Si tratta di Arturo Calabresi, difensore classe 96 attualmente in prestito al Foggia e di proprietà della Roma. Roma che si muove e pensa seriamente a Verdi. Asse caldo Roma-Bologna, a breve possibile accelerata...