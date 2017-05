ESCLUSIVA TMW - Roma, se parte Rudiger occhi su Acerbi

© foto di Federico De Luca

Con Eusebio Di Francesco vicino alla panchina della Roma, arrivano le prime sirene di mercato in direzione della Capitale per i giocatori del Sassuolo. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, in caso di partenza di Antonio Rudiger durante la prossima sessione di mercato, il club giallorosso avrebbe deciso di valutare il nome di Francesco Acerbi.