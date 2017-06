ESCLUSIVA TMW - Roma, sondato Kruse. Il tedesco piace anche in UK

© foto di Lorini

Nuova idea per l'attacco della Roma, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione: nelle ultime ore il tedesco Max Kruse, ben 15 gol nell'ultima Bundesliga con la maglia del Werder Brema, starebbe stato sondato in vista della nuova stagione. Un "usato sicuro" che sta attirando su di sé le attenzioni di diversi club in giro per l'Europa: oltre ai giallorossi anche Arsenal e Besiktas avrebbero fatto un pensierino al giocatore, dopo West Ham ed Everton, che si erano fatto vive nelle scorse settimane.