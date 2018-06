ESCLUSIVA TMW - Roma, su Antonucci anche Parma, Bologna e Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il Sassuolo, nell'ambito di una possibile trattativa per Berardi, su Mirko Antonucci, talentuoso centrocampista della Roma. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, anche Parma, Bologna e Torino si sono fatte avanti per il brillante fantasista allevato da De Rossi nella Primavera capitolina.