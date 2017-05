ESCLUSIVA TMW - Ruotolo: “Genoa in crisi profonda, ma Juric è motivato"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'ex centrocampista del Genoa Gennaro Ruotolo ha analizzato il difficile periodo dei rossoblù ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Non è facile spiegare questo momento e credo lo sia anche per chi è all'interno della società. Nel girone d'andata la squadra ha fatto davvero delle bellissime partire riuscendo a ottenere anche risultati importanti contro le grandi, mentre ora è completamente in crisi. Juric? Credo che le sue lacrime fossero uno sfogo nervoso, ma anche che sia motivato e carico per fare bene già alla prossima”.

Prossima gara che prevede però l'Inter

“Loro stanno ancora lottando per arrivare in Europa League e hanno grandi campioni in squadra anche se stanno faticando e non facendo benissimo. Sarà dura. Porte chiuse? Credo che il giorno dopo una partita sarebbe meglio restare in silenzio”.

Il Crotone fa paura?

“Hanno dalla loro il fatto che stanno giocando bene e ottenendo risultati importanti, sopratutto nell'ultimo periodo. E stanno bene mentalmente, un fattore da non sottovalutare assolutamente”.